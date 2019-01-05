Более 10 млрд тенге выплатили казахстанцам за сдачу старых авто

На утилизацию машины отправляют с 2016 года.

Более 10 миллиардов тенге компенсации получили казахстанцы за сдачу авто в утиль с 2016 года. Об этом рассказали представители "Оператор РОП", передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Всего на переработку приняли около 90 тысяч машин. Почти четверть автолюбителей получила денежные сертификаты на сумму от трехсот до 650 тысяч тенге в зависимости от комплектации. В среднем возраст машин от 25 до 30 лет. Также в компании уточнили, что главный раритет стоянки "Москвич" 1946-го года. Самое "свежее" авто - Лада "Гранта", выпущенная в 2014. Активнее всего их сдают в Шымкенте.

По словам представителей "Оператора РОП", владельцы сертификатов могут использовать их при покупке новых машин местного производства. Это поможет обновить автопарк страны и поддержать отечественных производителей, уверены в компании. А вот их старый транспорт отправляют на завод в Караганду. За это время там переработали более 55 тысяч ВЭТС.

Алмас Дуйсенбай, руководитель отдела реализации проекта:

- Из них извлекают вторсырье. Это металлы, пластик, резина. Все жидкости также перерабатываются, из них получают топливо. По итогам 2018 года на утилизацию было принято около 41 тысяч ТС, из них 13,7 тыс по программе выдачи скидочных сертификатов.

Представители "КазАвтоПрома" отмечают, что в прошлом году в стране зарегистрировано на 13 процентов больше транспортных средств. Из них впервые на учет казахстанцы поставили более 80 тысяч машин. Увеличилось и количество железных коней на альтернативном топливе. В 2018-ом обладателями авто на электрической тяге стали 55 человек.

Председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Олег Алферов во время телефонного разговора также сообщил, что две трети вторично зарегистрированных авто старше 10 лет. По его словам, в стране сохраняется тенденция планомерного старения отечественного автопарка.

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