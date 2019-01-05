В ЗКО закрыли все трассы

В регионе началась сильная метель.

Автотрассы по всем направлениям закрыли в Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

В "Казавтодоре" сообщили, что 5 января в 12:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) закрыто движение по всем направлениям Западно-Казахстанской области для всех видов автотранспортных средств.

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