В ЗКО закрыли все трассы
В регионе началась сильная метель.
Фото : gismeteo.kz5 января 2019, 15:29
Автотрассы по всем направлениям закрыли в Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.
В "Казавтодоре" сообщили, что 5 января в 12:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) закрыто движение по всем направлениям Западно-Казахстанской области для всех видов автотранспортных средств.
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