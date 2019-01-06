Девушка пострадала в горах близ Алматы

ЧП произошло в ущелье Кимасар.

В воскресенье, 6 января, в ущелье Кимасар близ Алматы пострадала девушка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы" аппарата акима города Алматы.

В 13:05 от дежурного "112" ДЧС Алматы в Службу спасения города поступил вызов. Необходима была помощь спасателей для спуска с горы пострадавшей девушки (1990 г.р.), по предварительной информации получившей травму позвоночника.

Экипаж спасателей выехал с необходимым снаряжением в ущелье Кимасар. Как выяснилось, при восхождении девушка поскользнулась и упала. Спасатели эвакуировали пострадавшую со склона при помощи спинального щита до бригады Службы "103", которая после осмотра и оказания необходимой первой медицинской помощи доставила ее в стационар города.

От Службы спасения Алматы были задействованы одна единица техники, четыре спасателя и один водитель.

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