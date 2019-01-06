Акан Сатаев ищет парня похожего на Серика Сапиева

Слоган будущего фильма: "Борись до конца. Боль временна. Триумф вечен".

Режиссер Акан Сатаев для своего фильма "Боксер" ищет похожего на Серика Сапиева парня, сообщает Zakon.kz.

"Компания "Сатайфильм" объявляет о кастинге на фильм "Боксер". Режиссер-постановщик Акан Сатаев. На главную роль ищем парня похожего на Серика Сапиева. Возраст - от 18 до 29 лет. Боксерские и актерские навыки приветствуются", - сообщается на странице компании в Instagram.

Также на второстепенные роли ищут мальчиков и парней от 10 до 29 лет и тоже с боксерскими навыками.

Акан Сатаев приступает к съемкам фильма о боксере Серике Сапиеве.

Слоган будущего фильма: "Борись до конца. Боль временна. Триумф вечен".

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