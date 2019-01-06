Акан Сатаев ищет парня похожего на Серика Сапиева
Слоган будущего фильма: "Борись до конца. Боль временна. Триумф вечен".
Фото : Instagram6 января 2019, 16:00
Режиссер Акан Сатаев для своего фильма "Боксер" ищет похожего на Серика Сапиева парня, сообщает Zakon.kz.
"Компания "Сатайфильм" объявляет о кастинге на фильм "Боксер". Режиссер-постановщик Акан Сатаев. На главную роль ищем парня похожего на Серика Сапиева. Возраст - от 18 до 29 лет. Боксерские и актерские навыки приветствуются", - сообщается на странице компании в Instagram.
Также на второстепенные роли ищут мальчиков и парней от 10 до 29 лет и тоже с боксерскими навыками.
Акан Сатаев приступает к съемкам фильма о боксере Серике Сапиеве.
Слоган будущего фильма: "Борись до конца. Боль временна. Триумф вечен".
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