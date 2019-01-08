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Серьезную аварию устроил водитель Land Cruiser в Алматы

Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото : zakon.kz8 января 2019, 09:42

Минувшей ночью в Алматы на пр. Аль-Фараби произошло серьезное ДТП, передает Zakon.kz.

Столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser и Mazda произошло в районе пересечения с ул. Жарокова.

Краткое описание аварии в Facebook Андрей Андреев. Как рассказал водитель Mazda, он обратил внимание на странную манеру езды Toyota Land Cruiser на выезде с территории Esentai Mall. Он увидел, что джип зацепил один автомобиль, а затем водитель прибавил скорости и протаранил его Mazda. На этом Land Cruiser продолжил движение, врезался в столб и перевернулся.

Очевидцы обратили внимание на то, что на сиденье водителя "крузера" висел полицейский жилет, который позже спрятали.

"Кроме этого, на земле лежал список отключенных камер контроля скорости, вероятно тоже выпавший из Land Cruiser, также военное снаряжение и обмундирование, кухонный нож и пустая банка 5 литрового пива. (все это видно в эфире", - отметил Андрей Андреев.

По данным присутствующих на месте аварии, серьезные травмы получил водитель Toyota Land Cruiser, его госпитализировали.


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