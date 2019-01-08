Назарбаев подписал закон по регулированию цен на лекарства

Закон предусматривает новые механизмы регулирования всех цен при оптовой и розничной реализации лекарств и медизделий.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий", направленный на совершенствование системы лекарственного обеспечения населения, передает Zakon.kz.

Закон предусматривает новые механизмы регулирования всех цен при оптовой и розничной реализации лекарств и медизделий.

Вся информация о предельных оптовых и розничных ценах будет размещена на интернет-ресурсах министерства здравоохранения, а также в государственном реестре зарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий.

Кроме того, планируется внедрить обратную связь от населения с предоставлением фактов о завышении цен. Для этого разрабатывается мобильное приложение для граждан, позволяющее получать информацию о ценах на лекарственные средства.

Как ранее пояснял глава Минздрава Елжан Биртанов, внедрение регулирования цен на все лекарства путем установления предельной цены с учетом оптовых и розничных наценок, выше которой продавать нельзя, позволит в последующем перейти на используемый в большинстве стран Европы механизм возмещения за лекарственное средство и уйти от процедур закупа лекарств.

Для обеспечения качества и безопасности лекарственных средств и медицинских изделий законом предусмотрено внедрение стандартов надлежащих фармацевтических практик. В частности, запланирован переход от действующей системы контроля качества к системе обеспечения качества на всем протяжении жизненного цикла лекарственного средства путем гармонизации с международными требованиями стран ОЭСР.

Также предусмотрено внедрение норм по рациональному выбору и этическому продвижению лекарственных средств и медицинских изделий.

Документ предполагает внедрение системы расчета экономической выгоды государства от использования тех или иных лекарств (оценка технологий здравоохранения). Формирование перечней для закупки в рамках ГОМБП и ОСМС будет основываться на проведении сравнительного фармако-экономического анализа применения лекарств.

Кроме того, предусмотрен переход на электронные закупки лекарств с использованием портала закупок Минфина.

По словам Е. Биртанова, основными преимуществами закона станут повышение экономической доступности лекарственных средств для всех групп населения и снижение государственных издержек на лекарственное обеспечение; гарантия безопасности, эффективности и качества лекарств и медизделий от этапа производства до применения медицинской продукции; рациональное использование лекарств, на основе достоверной информации.

Также ожидается повышение уровня лекарственной грамотности населения и специалистов в области здравоохранения и прозрачность системы закупок лекарственных средств и медицинских изделий и повышение доверия граждан к системе лекарственного обеспечения.

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