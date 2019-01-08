"Короткий путь к успеху в нашей стране лежит через… Х Factor": победительница Дильнура Биржанова

Главный приз – 7 миллионов тенге победительница уже получила. О том, как и на что намерена потратить эти деньги певица, она также рассказала в прямом эфире.

В канун нового 2019 года страна выбрала победителя седьмого сезона мега-проекта X Factor в Казахстане. Победу и денежный приз в 7 миллионов тенге казазхстанцы отдали Дильнуре Биржановой из Астаны.

Сегодня 16-летняя Биржанова, которая в этом году заканчивает 11 класс, вернулась домой. О том, как она справляется с внезапно свалившейся на нее славой и совмещает творчество и учебу, юная певица рассказала в утренней информационно-развлекательной программе Первого канала Евразия "Доброе утро, Казахстан!" в прямом эфире.

Ведущий Талгат Байгужинов отметил, если за Дильнуру Биржанову проголосовали 51,02% всей страны, то каждый второй казахстанец теперь знает певицу.

"Да, благодаря эфиру Первого канала Евразия меня узнают на улицах моего города –Астаны, но подходить почему-то стесняются. Однако, мои соседи, и даже те, с кем раньше я знакома не была, подходят и говорят: "Мы тебя смотрели по Первом каналу! Мы за тебя голосовали! Поздравляем! Ты победительница самого крутого телепроекта в Казахстане!", - говорит Дильнура Биржанова.

Главный приз – 7 миллионов тенге победительница уже получила. О том, как и на что намерена потратить эти деньги певица, она также рассказала в прямом эфире.

"Эта сумма – прекрасное подспорье для дальнейшего развития, она открывает много горизонтов и перспектив для меня, как для исполнителя. Эти деньги я потрачу только на свое музыкальное развитие, на запись песен, которые моя аудитория, появившаяся благодаря Х Factor, очень ждет. Я хочу оправдать доверие страны и потратить их с умом", говорит победительница.

Многие зрители шоу X Factor отметили, что на гранд-финале, в тот самый отрезок времени, когда ведущий сделал паузу перед окончательным оглашением имени победителя, Дильнура Биржанова закрыла глаза, проговаривая что-то про себя. О чем молилась девушка в самый ответственный момент, поинтересовались ведущие программы "Доброе утро, Казахстан!".

"Про себя в тот момент я миллиард раз повторяла фразу: "Если я смогу достойно пронести звание Х Фактора, если смогу достойно пройти через весь негатив, который может политься, тогда пусть я стану Х Фактором. Но если не смогу, то пусть лучше победят InCoro". Я очень хочу, чтобы это звание было мне по силам", - заключила певица.

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