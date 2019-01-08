Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сбои сети произошел в Казахстане

Проблемы с доступом наблюдались ближе к 20:00.

Фото : billing.ru8 января 2019, 20:10

8 января казахстанцы испытывали сложности с доступом в Интернет, сообщает Zakon.kz.

Проблемы наблюдались ближе к 20:00.

"Я думал это у меня. Он то пропадает то появляется", "Целый день - все операторы тормозят", "Вообще жуть даже мобильный интернет гонит", - делятся комментариями пользователи соцсетей.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты