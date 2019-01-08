Сбои сети произошел в Казахстане

Проблемы с доступом наблюдались ближе к 20:00.

8 января казахстанцы испытывали сложности с доступом в Интернет, сообщает Zakon.kz.

Проблемы наблюдались ближе к 20:00.

"Я думал это у меня. Он то пропадает то появляется", "Целый день - все операторы тормозят", "Вообще жуть даже мобильный интернет гонит", - делятся комментариями пользователи соцсетей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!