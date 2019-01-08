Сбои сети произошел в Казахстане
Проблемы с доступом наблюдались ближе к 20:00.
Фото : billing.ru8 января 2019, 20:10
8 января казахстанцы испытывали сложности с доступом в Интернет, сообщает Zakon.kz.
Проблемы наблюдались ближе к 20:00.
"Я думал это у меня. Он то пропадает то появляется", "Целый день - все операторы тормозят", "Вообще жуть даже мобильный интернет гонит", - делятся комментариями пользователи соцсетей.
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