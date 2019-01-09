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Где расположен Казахстан в рейтинге "сильных" паспортов

Лидером в списке стала Япония.

Фото : bnews.kz9 января 2019, 01:32

Агентство Henley & Partners выпустила обновленный рейтинг паспортов по количеству визовых ограничений для граждан, передает Zakon.kz.

Согласно рейтингу, Казахстан расположился на 67 месте - граждане могут посещать 76 стран без визы.

Лидером в списке стала Япония, граждане которой могут ездить в 190 стран. На втором месяце оказалась Южная Корея и Сингапур (189 стран). Германия опустилась на третье место с первого и теперь делит его с Францией. Жители этих стран могут свободно въезжать в 188 стран. Далее идут Дания, Италия, Финляндия и Швеция (четвертое место и 187 стран), а также Испания и Люксембург (186 стран).

Россия занимает 48 место рейтинга с безвизовым въездом в 119 стран.

Позиции в рейтинге потеряли Великобритания и США. Эксперты объясняют это усилением политики "закрытых дверей".

Последнее место рейтинга по-прежнему занимают Ирак и Афганистан, чьи граждане могут въехать без визы только в 30 государств мира.


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