Султанов: Средняя зарплата в Астане превышает 230 тыс. тенге

Как изменилась Астана за 20 лет, рассказал Бахыт Султанов.

Аким Астаны Бахыт Султанов во время расширенного совещания с активом города (по итогам 2018 года и задачах на 2019 год) подвел итоги развития столицы за 20 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

За 20 лет территория города увеличилась в три раза, объем построенного жилья – в 19 раз, население выросло более чем в четыре раза.

"Если 20 лет назад средняя заработная плата не достигала и 10 тыс. тенге, то сейчас она превышает 230 тыс. тенге. Уровень безработицы с 1998 года сократился с 12,8% до 4,5%. В результате масштабной программы строительства социальной инфраструктуры за 20 лет построено более 20 республиканских и городских объектов здравоохранения, свыше 300 детских садов и школ", - сообщил он.

Общий жилой фонд Астаны, по его данным, за 20 лет увеличился более чем в четыре раза и превысил 20 млн кв.м, в том числе за счет коммерческих застройщиков, что позволило Астане стать лидером по уровню обеспеченности качественным жильем. Непосредственно в 2018 году введено в эксплуатацию почти четверть странового объема - 2,4 млн кв.м жилья.

Также, по его словам, в Астане производится свыше 11% валового внутреннего продукта республики и формируется 10% инвестиций в основной капитал страны.

Татьяна Ковалева, Астана

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