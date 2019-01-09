Дороги Астаны стали самыми безопасными по республике. Вдвое сократилась смертность (48%) - Султанов.

Проект "Сергек" помог дорогам в Астане стать самыми безопасными в республике. Об этом во время расширенного совещания с активом города по итогам 2018 года и задачах на 2019 год сообщил аким столицы Бахыт Султанов, передает корреспондент Zakon.kz.

"Благодаря первому в стране реализованному ГЧП по видеонаблюдению "Сергек" дороги Астаны стали самыми безопасными по республике. Вдвое сократилась смертность (48%). На 15% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, на 16% уменьшилось количество раненых в ДТП", - сказал Султанов.

В этом году акимат планирует завершить работу по формированию каркаса "умного города" в Астане.

В городе применяются технологии Smart Astana. Начат первый этап реализации проекта Интернет вещей (Умное освещение), Big Data, Smart Образование, Smart Медицина, электронное КСК, в том числе и первый аукцион на основе технологии блокчейн в реализации программы "1000 мест уличной торговли" - это первый в стране проект такого формата.

"С помощью Единого контакт-центра акимата iKомек мы еженедельно формируем и анализируем рейтинг системных проблем. В прошлом году мы приняли и рассмотрели более 1 млн обращений граждан",- добавил аким.

Татьяна Ковалева, Астана

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