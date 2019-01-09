Полицейские Алматы продолжают проверять авторынки на предмет краденых автозапчастей

Стражи порядка предупреждают об ответственности за скупку краденого и рекомендуют запрашивать документы при покупке автозапчастей.

В целях пресечения краж, а также фактов приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, алматинские полицейские проверили один из городских авторынков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"Во время инспектирования торгового дома "Car City" сотрудниками 10 специально созданных мобильных групп, в точках по продаже автозапчастей обнаружено 10 автомобильных боковых зеркал, 2 противотуманные фары, 8 автомобильных аккумуляторов, бывших в употреблении. По изъятым предметам в процессуальном порядке будет проводиться сверка с имуществом, значившимся украденным. Для установления принадлежности заявителям по уголовным делам эти автозапчасти будут представлены к опознанию", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Есен Искаков.

Между тем, полиция Алматы призывает покупателей осуществлять куплю-продажу автозапчастей с обязательным запрашиванием у продавцов сопроводительных документов на автозапчасти. Во избежание правовых последствий необходимо отказываться от приобретения предметов "с рук".

Вместе с тем, следует отметить, что за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 196 УК РК.

Также в полиции сообщили, что подобные оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов приобретения и сбыта краденого, проводятся сотрудниками криминальной полиции на постоянной основе.

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