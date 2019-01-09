Казахстан может поставлять бронежилеты и спецтехнику другим странам СНГ

В СНГ создадут равные условия для оснащения компетентных органов, осуществляющих борьбе с терроризмом спецтехникой и спецсредствами.

На пленарном заседании мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина депутаты одобрили законопроект "О ратификации Соглашения государств-участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, передает корреспондент Zakon.kz.

"Данное соглашение подписано в Ашхабаде 5 декабря 2012 года. Целью документа является создание равных и льготных условий для обеспечения всестороннего оснащения компетентных органов, осуществляющих борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, специальной техникой, специальными средствами и материалами обеспечения", - сказал заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков, представляя документ в мажилисе.

По его словам, их приобретение и поставка будут осуществляться по внутренним ценам, формируемым в государстве-поставщике.

"При перевозке стороны применяют условия ввоза, вывоза или же транзита, включая льготные тарифы. Стороны будут сотрудничать через компетентные органы, перечень которых определяется каждой стороной. Сотрудничество компетентных органов сторон осуществляется посредством исполнения запросов о закупке и поставке, в том числе на льготных условиях, специальной техники, специальных средств и материалов обеспечения или направления информации о них", - указал он.

Как было отмечено, Казахстан будет приобретать оружие в рамках договоров ОДКБ или согласно двусторонним соглашениям. Как правильно, запрос исполняется в срок не превышающий 30 дней с даты его получения.

В то же время депутаты поинтересовались, есть ли у Казахстана возможность поставлять спецтехнику и спецсредства в другие страны СНГ, и какую продукцию можем предложить.

"В настоящее время казахстанские предприятия оборонно-промышленного комплекса имеют возможность обеспечить спецсредствами защиты, такими как бронежилеты, защитная одежда, защита дыхательных путей - противогазы, нелетальные боеприпасы - это светошумовые гранаты, резиновые патроны, различные дымовые шашки. Также у нас есть возможность обеспечить специальной техникой, бронированной, высокого прохождения типа многоцелевой бронированной машины "Алан", средствами пожаротушения и различными заградительными средствами", - ответил вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Тимур Шаймерденов.

Оксана Скибан, Астана

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