Куда жаловаться на неправомерные действия полицейских, рассказали в ДП Алматы

Существует сразу несколько форм контроля за деятельностью сотрудников полицейских служб и подразделений.

Полицейские Алматы усовершенствовали форму принятия обращений, заявлений и сигналов от граждан на неправомерные действия сотрудников полиции. В частности они разработали специальное программное обеспечение, позволяющее в автоматическом режиме вести учет поступивших звонков и оперативно реагировать на них, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, телефон доверия в Департаменте функционирует уже на протяжении многих лет. Эта эффективная площадка коммуникации с гражданами, чьи права были нарушены сотрудниками органов внутренних дел.

"В нашей практике существует сразу несколько форм контроля за деятельностью сотрудников служб и подразделений. К примеру, с помощью нагрудных видеорегистраторов мы имеем возможность проверить не только качество работы инспекторов дорожно-патрульной полиции, но и разрешить спорные вопросы. Да к тому же это вполне действенная мера исключения коррупционных рисков. Сегодня функция приема такого рода сигналов закреплена за офицерами группы реагирования из числа сотрудников кадрового аппарата, районных управлений полиции, а также строевых подразделений. Основным модератором данного направления является инспекция по личному составу Управления кадровой работы. Номера "102" и мобильный 8-707-927-67-69 принимают звонки круглосуточно, на номер 254-40-84 можно будет обращаться ежедневно с 09:00 часов до 19:00 часов", - информировал заместитель начальника ДП Алматы Ержан Оразбеков.

В тоже время, в полиции Алматы напомнили, что в случае неправомерных действий и неэтичного поведения со стороны сотрудников полиции, можно обратиться на блог начальника ДВД на официальном сайте Департамента и на телефоны доверия, указанные выше.

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