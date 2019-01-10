Алматинка Софи Манасян попала на Nickelodeon
Артистка дала интервью детскому телеканалу и немного рассказала о Казахстане.
Фото : Instagram10 января 2019, 08:04
Юная казахстанка участвовала в шоу Nickelodeon "Lyp Sinc Battle Shorties". Об этом сообщила мама артистки в Instagram, передает Zakon.kz.
По ее словам, выпуск с участием Софи покажут 12 января в 9:00 утра.
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I work here ???? What’s your favorite #Nickelodeon show? / А какое ваше любимое шоу на #Никелодеон ?
Сама Софи дала интервью телеканалу, где выразила благодарность за участие, а также немного рассказала о Казахстане.
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По nickelodeon в субботу выходит передача с участием Софи,но у нас в KZ нет в телепрограмме????
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