Алматинка Софи Манасян попала на Nickelodeon

Артистка дала интервью детскому телеканалу и немного рассказала о Казахстане.

Юная казахстанка участвовала в шоу Nickelodeon "Lyp Sinc Battle Shorties". Об этом сообщила мама артистки в Instagram, передает Zakon.kz.

По ее словам, выпуск с участием Софи покажут 12 января в 9:00 утра.

Сама Софи дала интервью телеканалу, где выразила благодарность за участие, а также немного рассказала о Казахстане.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!