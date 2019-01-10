Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алматинка Софи Манасян попала на Nickelodeon

Артистка дала интервью детскому телеканалу и немного рассказала о Казахстане.

Фото : Instagram10 января 2019, 08:04

Юная казахстанка участвовала в шоу Nickelodeon "Lyp Sinc Battle Shorties". Об этом сообщила мама артистки в Instagram, передает Zakon.kz.

По ее словам, выпуск с участием Софи покажут 12 января в 9:00 утра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

I work here ???? What’s your favorite #Nickelodeon show? / А какое ваше любимое шоу на #Никелодеон ?

Публикация от Sofi Manassyan | Софи Манасян (@sofimanassyan) 17 Авг 2018 в 12:29 PDT

Сама Софи дала интервью телеканалу, где выразила благодарность за участие, а также немного рассказала о Казахстане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

По nickelodeon в субботу выходит передача с участием Софи,но у нас в KZ нет в телепрограмме????

Публикация от yugay klim 1962 (@yugayklim) 9 Янв 2019 в 9:34 PST


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты