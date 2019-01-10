Стали известны причины ноябрьской аварии на АО "АрселорМиттал Темиртау"

Комиссия пришла к выводу о стопроцентной вине в произошедшей аварии АО "АрселорМиттал Темиртау" и ряда должностных лиц предприятия.

В МИР РК сообщили об итогах расследования аварии на АО "АрселорМиттал Темиртау", произошедшей 10 ноября 2018 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальную страницу министерства в Facebook.

"Групповой несчастный случай вследствие аварии произошел на АО "АрселорМиттал Темиртау" в 19 часов 38 минут. В результате аварии произошло разрушение технологических трубопроводов продуктов разделения воздуха кислородного цеха. Пострадали четыре человека. Для расследования произошедшей аварии и установления причин несчастного случая приказом инспекции труда по Карагандинской области от 12 ноября 2018 года № 205, была создана комиссия под председательством представителя уполномоченного органа в области промышленной безопасности", – говорится в сообщении МИР РК.

Комиссия согласно п.1 статьи 189 и п.10 статьи 190 Трудового Кодекса РК провела специальное расследование и на основании представленных материалов, опроса очевидцев и причастных лиц, ознакомившись с заключениями экспертных подкомиссий, установила, что разрушение технологических трубопроводов произошло по следующим причинам:

1. Значительные динамические нагрузки на трубопроводы из-за больших колебаний величин расхода и давления в трубопроводах кислорода высокого давления и азота высокого давления с 06.11.2018 г.до момента аварии, вследствие чего разрыв сварного соединения отвода под углом 90°Cпрямолинейным участком трубы кислородопровода высокого давления диаметром 720 мм,изготовленного из стали 20 ГОСТ 1050-84 вместо стали 09Г2С и установленного в 2003 году между опорами 126к и 127к.

2. Несвоевременного отключения подачи продуктов разделения воздуха от блоков ТОО "Линде Казахстан", что способствовало распространению аварии и увеличению масштабов разрушений.

"Комиссия пришла к выводу о стопроцентной вине в произошедшей аварии АО "АрселорМиттал Темиртау" и ряда должностных лиц предприятия. По результатам работы, комиссией разработаны 15 мероприятий для устранения причин произошедшей аварии и недопущения повторения подобных случаев в будущем. Контроль за исполнением данных мероприятий будет осуществляться уполномоченным органом в области промышленной безопасности", – говориться в сообщении министерства.

Громкий хлопок вечером, 10 ноября, слышал едва ли не весь город. Трубы и другие части газопровода раскидало в разные стороны. Затем с наружной стороны цеха начался пожар.

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