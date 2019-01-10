Жительницу Рудного обманул мошенник после рекламы известного блогера

Договорившись с продавцом о покупке телефона, рудничанка в качестве предоплаты, перевела через мобильное приложение Интернет-банкинг 90 000 тенге.

Костанайские полицейские расследуют преступление, связанное с аферами в Интернете по продаже дорогостоящих телефонов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

Для обмана граждан, мошенник создал аккаунт в социальной сети Instagram "рассрочка на телефон Iphone X" и оплатил его рекламу на странице популярного казахстанского блогера.

Данный пост о возможности приобрести популярный телефон в рассрочку 30 декабря увидела жительница Рудного. Решив сделать себе новогодний подарок, девушка написала сообщение в мессенджере WhatsApp на номер, указанный в объявлении. Договорившись с продавцом о покупке телефона, рудничанка в качестве предоплаты, перевела через мобильное приложение Интернет-банкинг 90 000 тенге.

Однако новогоднего подарка девушка так и не дождалась, а номер стал не доступен. Девушка обратилась в полицию, где в настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса "Мошенничество".

В этот же день в полицию обратился житель Костаная, который сообщил, что днем ранее он был обманут аферистом, обещавшим "раскрутить" его деньги на спортивных ставках. Позиционируя себя как эксперта в области спорта, мошенник предложил костанайцу беспроигрышный прогноз с большим коэффициентом на ставку в букмекерской конторе. Переписку с потерпевшим прогнозист вел посредством мессенджера WhatsApp. Потерпевший перечислил лжеэксперту 10 000 тенге, после чего аферист на связь не вышел.

Полицейские в очередной раз предупреждают граждан о необходимости более внимательно подходить к выбору Интернет-сайтов о продаже того или иного товара. Покупки через Интернет, необходимо совершать в компаниях, которые не требуют предварительной оплаты или части его стоимости. Категорически воспрещается сообщать данные банковских карт, а также SMS-пароли от Интернет-банкинга.

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