Изнасилование мальчика в селе Абай: насильника осудили на семь лет

Для отбытия наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

В специализированном межрайонном уголовном суде Туркестанской области завершился суд по делу об изнасиловании семилетнего мальчика в селе Абай, передает Zakon.kz.

На заседании с участием присяжных заседателей несовершеннолетнему обвиняемому Амангелди А. вынесен приговор по ч.4 ст.121 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, с лишением права занимать должности, связанные с педагогической деятельностью, а также работой связанной с несовершеннолетними, сроком на два года.

Для отбытия наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

"Органом досудебного расследования производство по делу в отношении остальных трех лиц прекращено в силу положений ч.2 ст.15 Уголовного кодекса Республики Казахстан, п.12 ч.1 ст.35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в связи с недостижением ими четырнадцатилетнего возраста к моменту совершения преступления", - сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор согласился с данным решением органа досудебного расследования.

В марте прошлого года в ряде СМИ появилась информация о том, что над школьником надругались старшеклассники. Первоначальная экспертиза не доказала факта сексуального насилия, однако общественность не поверила результатам. Бывший детский омбудсмен Загипа Балиева заявляла, что о насилии над ребенком его бабушка говорила еще в 2016 году.

После общественного резонанса в области уволили ряд чиновников.

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