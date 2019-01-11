Изготовителей кустарного оружия задержали в Туркестанской области

Стражи порядка выясняют, с какой целью подозреваемые занимались незаконным изготовлением и хранением огнестрельного оружия.

В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемых в изготовлении оружия и боеприпасов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Местный житель сообщил в отдел полиции Толебийского района о том, что некие лица занимаются изготовлением огнестрельного оружия и боеприпасов. По указанному адресу выехали сотрудники полиции, которые задержали двух подозреваемых.

"При обыске в доме одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли две единицы оружия кустарного производства, похожие на пистолеты и около 70 патронов. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и 288 "Незаконное изготовление оружия". Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование", - сообщили в полиции.

В настоящее время стражи порядка выясняют, с какой целью подозреваемые занимались незаконным изготовлением и хранением огнестрельного оружия. Полицейские не исключают вероятность того, что подозреваемые могли сбывать изготовленное.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!