Учителя физкультуры колледжа в Жаркенте отстранили от работы после избиения студентов

В Казнете появилось видео, на котором преподаватель физкультуры избивал студентов и выражался неприличными словами.

Преподавателя физкультуры Жаркентского многопрофильного колледжа отстранили от работы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

В Казнете появилось видео, на котором преподаватель физкультуры избивал студентов и выражался неприличными словами.

"По данному инциденту, происшедшемe в Жаркентском многопрофильном колледже 10 января т.г., преподаватель физкультуры отстранён от занятий. В колледж выехала комиссия областного управления образования. По итогам проверки будут приняты меры в отношении руководства колледжа и педагога", - сообщили в акимате.

На видео присутствует ненормативная лексика.

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