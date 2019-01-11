Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Учителя физкультуры колледжа в Жаркенте отстранили от работы после избиения студентов

В Казнете появилось видео, на котором преподаватель физкультуры избивал студентов и выражался неприличными словами.

Фото : кадр видео11 января 2019, 12:28

Преподавателя физкультуры Жаркентского многопрофильного колледжа отстранили от работы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

В Казнете появилось видео, на котором преподаватель физкультуры избивал студентов и выражался неприличными словами.

"По данному инциденту, происшедшемe в Жаркентском многопрофильном колледже 10 января т.г., преподаватель физкультуры отстранён от занятий. В колледж выехала комиссия областного управления образования. По итогам проверки будут приняты меры в отношении руководства колледжа и педагога", - сообщили в акимате.

На видео присутствует ненормативная лексика.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты