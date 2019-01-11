Две крупные денежные кражи произошли в увеселительных заведениях Тараза

24-летний администратор ресторана украл с сейфа 1 020 000 тенге.

В Таразе произошли две крупные кражи на сумму более миллиона тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

30 декабря 2018 года в одном из кафе, расположенного в центре города Тараз, тайно украли из кармана потерпевшего 1 090 000 тенге и 1000 долларов США, причинив материальный ущерб на сумму 1 470 000 тенге.

В ходе досудебного расследования подозреваемым выявлен гражданин 1989 года рождения. Подозреваемый признал свою вину и водворен в ИВС.

В настоящее время начато досудебное расследования по ст. 188 ч. 3 УК РК.

2 января 2019 года примерно в 22:30 часов в одной из развлекательных заведении города 24-летний администратор ресторана украл с сейфа 1 020 000 тенге. Далее на протяжении дня он сделал несколько ставок в букмекерских конторах и проиграл все деньги, тем самым причинив не малый ущерб владельцу заведения. Сотрудниками полиции в ходе досудебного расследования выяснилось, что подозреваемый устроился администратором ресторана не давно и проходил стажировку. На данный момент подозреваемый задержан и признал свою вину.

По делу начато досудебное расследование по ст.188 ч.1 УК РК.

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