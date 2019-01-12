Опубликовано видео с места взрыва в Париже
Сообщается о 20 пострадавших.
Фото : © REUTERS / Benoit Tessier12 января 2019, 16:36
Пользователи Сети публикуют видео с места взрыва в Париже. Инцидент произошел около девяти утра по местному времени в булочной на улице Треви в девятом округе столицы Франции, сообщает местная полиция.
По данным СМИ, причиной взрыва стала утечка газа. В результате взрыва пострадали около 20 человек.
На месте ЧП работают спасательные службы.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер прибыли на место. Также присутствует мэр города Анн Идальго.
Инцидент не связан с протестными акциями "желтых жилетов", проведение которых намечено на субботу в Париже.
12 января 2019 г.
Источник: РИА Новости
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