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Названы страны с опасным для жизни питанием. Казахстан вошел в десятку

Наиболее высокий уровень смертности из-за пищи зафиксирован в странах СНГ. Республики, ранее входившие в состав СССР, заняли первые места рейтинга.

Фото : YANA DLUGY / AFP12 января 2019, 17:52

Эксперты назвали страны, в которых неправильное питание привело к повышенному числу смертей. Казахстан вошел в первую десятку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.

Ученые немецкого университета имени Фридриха Шиллера в Йене проводили исследование в период с 1990 по 2016 год. В результате оказалось, что самое вредное, "смертоносное" питание - в странах СНГ.

Первое место в антирейтинге занял Узбекистан: жертвами плохого питания здесь стали 394 человека на 100 тысяч населения.

На втором месте расположился Туркменистан – зафиксировано 376 смертельных исходов. На третьем – Кыргызстан, 350 жертв.

Далее следуют Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан.

Девятое место в первой десятке занял Казахстан - 306 смертей на 100 тысяч населения. Замыкает список Россия.

По мнению экспертов, лучше всего питаются жители Испании и Израиля.


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