Гонщик "Астаны" завоевал "серебро" и "бронзу" на чемпионате Азии по велоспорту на треке

В рамках отбора на Олимпийские игры спортсмена ждет выступление на Кубке мира, который пройдет с 25 по 27 января в Гонконге.

В Индонезии завершился Чемпионат Азии по велоспорту на треке. Казахстанский гонщик велокоманды "Астана" Артем Захаров, выступавший в трех дисциплинах, сумел принести в копилку Казахстана две медали - бронзу в командной гонке преследования и серебро в групповой гонке по очкам, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт команды.

- В целом, показал неплохой результат, покидаю Чемпионат Азии с двумя медалями. Немного не получилось в омниуме, но здесь дело не в самочувствии, скорее, немного не повезло. Могу отметить также, что сейчас в Азии очень сильная конкуренция, уровень спортсменов заметно вырос. В целом, на пути к Олимпиаде в Токио все складывается хорошо, движемся по плану, - рассказал Артем Захаров по итогам.

Велогонщик отправился в Австралию, где присоединится к своим коллегам из велокоманды "Астана" и 15 января выйдет на старт веломногодневки Тур Даун Андер.

- Сейчас я сосредоточен на зарабатывании очков на Олимпийские игры, в этом плане очень помогает большая подготовка, которую я получаю в гонках на шоссе в велокоманде "Астана", это действительно большой опыт и важный объем работы в процессе подготовки, - добавил Захаров.

В рамках отбора на Олимпийские игры впереди Артема ждет выступление на Кубке мира, который пройдет с 25 по 27 января в Гонконге.

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