ID паспорта и имена присвоят казахстанским барсам

Это станет возможным при помощи фото-ловушек.

В Казахстане собираются усилить методы учета снежных барсов. Об этом в Instagram сообщил бывший директор и нынешний советник директора алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев, передает Zakon.kz.

По его словам, международный фонд "Snow Leopard Foundation" начинает свою активную фазу работы.

"Мы ставим целью не только строительство реабилитационного центра для изъятых у браконьеров раненых барсов, строительство питомника для их разведения с дальнейшим выпуском в дикую природу, но и усиление методов учёта и сохранения ирбиса в дикой природе", - написал он.

Ержан ознакомился с фото-ловушкой, благодаря которой можно отследить поголовье снежных барсов. Им будут присвоены ID паспорта и имена.

"Оказывается, в каждой фото-ловушке есть сим-карта и она моментально передаёт изображение в офис. А ещё, вы знали, что у нас барсов на весь Казахстан, всего сотня (может быть), а фото-ловушек - всего около 15 в регионе?! До лета, постараемся совместно с Институтом Зоологии и Национальным парком разработать методику и закупить всю необходимую технику для повышения мер учёта и охраны этого животного", - отметил Еркинбаев.

Эту программу будет финансировать Фонд Snow Leopard Foundation, учрежденный Нурали Алиевым. По словам Алиева, в рамках программы планируется строительство Центра разведения и адаптации снежного барса на территории Иле-Алатауского национального природного парка площадью более 500 гектаров. Кроме того, на территории Центра будет построен визит-центр и смотровые площадки, откуда люди смогут наблюдать за жизнью барсов с безопасного расстояния.

"Снежный барс является символом Независимого Казахстана. Однако за менее чем четверть века популяция этих животных в Казахстане сократилась более чем на 40%", - отметил он.

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