ID паспорта и имена присвоят казахстанским барсам
Это станет возможным при помощи фото-ловушек.
В Казахстане собираются усилить методы учета снежных барсов. Об этом в Instagram сообщил бывший директор и нынешний советник директора алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев, передает Zakon.kz.
По его словам, международный фонд "Snow Leopard Foundation" начинает свою активную фазу работы.
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#snowleopardfoundation @snowleopard_kz начинает свою активную фазу работы. Мы ставим целью не только строительство реабилитационного центра для изъятых у браконьеров раненых барсов, строительство питомника для их разведения с дальнейшим выпуском в дикую природу, НО и усиление методов учёта и сохранения ирбиса в дикой природе. Сегодня я знакомлюсь с таким аппаратом, как ФОТО-ЛОВУШКА. Благодаря ей, мы отследим поголовье и присвоим ID пасспорта и имена каждому барсу! Оказывается, в каждой фото-ловушке есть сим-карта и она моментально передаёт изображение в офис! А ещё, вы знали, что у нас барсов на весь Казахстан, всего сотня (может быть), а фото-ловушек - всего около 15 в регионе?! До лета, постараемся совместно с Институтом Зоологии и Нац Парком разработать методику и закупить всю необходимую технику для повышения мер учёта и охраны этого животного. Программу будет финансировать Фонд, учрежденный Нурали Алиевым.
"Мы ставим целью не только строительство реабилитационного центра для изъятых у браконьеров раненых барсов, строительство питомника для их разведения с дальнейшим выпуском в дикую природу, но и усиление методов учёта и сохранения ирбиса в дикой природе", - написал он.
Ержан ознакомился с фото-ловушкой, благодаря которой можно отследить поголовье снежных барсов. Им будут присвоены ID паспорта и имена.
"Оказывается, в каждой фото-ловушке есть сим-карта и она моментально передаёт изображение в офис. А ещё, вы знали, что у нас барсов на весь Казахстан, всего сотня (может быть), а фото-ловушек - всего около 15 в регионе?! До лета, постараемся совместно с Институтом Зоологии и Национальным парком разработать методику и закупить всю необходимую технику для повышения мер учёта и охраны этого животного", - отметил Еркинбаев.
Эту программу будет финансировать Фонд Snow Leopard Foundation, учрежденный Нурали Алиевым. По словам Алиева, в рамках программы планируется строительство Центра разведения и адаптации снежного барса на территории Иле-Алатауского национального природного парка площадью более 500 гектаров. Кроме того, на территории Центра будет построен визит-центр и смотровые площадки, откуда люди смогут наблюдать за жизнью барсов с безопасного расстояния.
"Снежный барс является символом Независимого Казахстана. Однако за менее чем четверть века популяция этих животных в Казахстане сократилась более чем на 40%", - отметил он.
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