Два этажа обрушились из-за взрыва в жилом доме в Ростовской области

Информация о пострадавших уточняется.

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Шахты в Ростовской области, в результате в доме произошло обрушение. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На девятом и восьмом этажах девятиэтажного дома обрушения. Информация о пострадавших уточняется", - сказал источник.

По его словам, дом 1993 года постройки, газифицированный. Всего в нем 72 квартиры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения и другие оперативные службы.

Также сообщается, что взрыв повредил четыре квартиры, эвакуированы 140 человек, пятеро спасены.

"Повреждения в результате взрыва газа получили две квартиры на девятом и столько же на восьмом этаже. На данный момент спасены пять человек. Данных о пострадавших нет", - сказал источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что два этажа жилого дома обрушились в результате взрыва.

"Город Шахты, улица Хабарова, 16 сообщение в 06:18 мск, предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. Все службы экстренного реагирования выехали к месту", - говорится в сообщении.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске рано утром из-за взрыва произошло частичное обрушение дома. В результате погибли 39 человек. Следствие неоднократно отвергало версии теракта. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

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