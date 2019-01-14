Браконьеры убили инспектора охотзоопрома

Рейд для охраняющих природу закончился трагедией.

Рейд по выявлению браконьеров в Карагандинской области закончился для инспекторов охотзоопрома трагедией, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК Сакен Дилдахмет сообщил о трагедии на своей странице в Facebook.

"13 января 2019 года около 18 часов в ходе рейдовых мероприятий инспекторами РГКП "ПО "Охотзоопром" на территории Нуринского района Карагандинской области обнаружены 5 отстреленных туш сайгака. В ходе преследования было обнаружено два автомобиля марки Тоyota Land Cruiser без регистрационных номеров, одну из которых удалось остановить",– пишет Сакен Дилдахмет.

Пассажиры авто вели себя агрессивно и оказали сопротивление.

"В результате один инспектор получил колото-резанные раны и перелом челюсти, второй инспектор, получив черепно-мозговую травму, находился в коме, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли",– сообщил Дилдахмет.

На место выехала оперативная группа правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.107 УК РК, идут мероприятия по установлению личностей нарушителей и их задержанию.

Более подробную информацию обещают предоставить позже.

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