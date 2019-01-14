Взрывы и вооруженная атака планировались в Алматы
Группу иностранцев задержали в Алматы по подозрению в подготовке терактов.
Фото : КНБ РК14 января 2019, 11:15
КНБ РК сообщил о задержании подозреваемых в подготовке терактов на территории Казахстана, передает Zakon.kz.
"10 января 2019 года Комитетом национальной безопасности в ходе специальной операции в городе Алматы задержана группа иностранных граждан, выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в подготовке терактов в Казахстане. Во время обыска по месту их временного проживания обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к ним", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
По версии следствия, задержанные действовали по заданию и под руководством находящихся за границей боевиков ДАИШ.
По этим же данным, применение взрывных устройств и последующую вооруженную атаку намечалось осуществить в Алматы, в местах массового скопления гражданского населения.
Следственные мероприятия продолжаются.
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