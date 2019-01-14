В Алматы начнут бороться с неофициальными таксистами

Комплекс мер включает увеличение количества постов с полицейскими и установку камер, фиксирующих нарушение ПДД.

В акимате Алматы рассказали, как в городе решают проблему искусственных заторов. В частности Zakon.kz решил узнать, будут ли наказывать автовладельцев и горожан за попытки ловить автомобили рукой, игнорируя услуги общественного транспорта или официального такси.

Оказалось, что в городе дважды в сутки - утром и вечером проводится комплекс мер по выявлению "нелегальных" перевозчиков силами дорожных полицейских. Вдобавок маслихат Алматы принял решение создать проект АИС "БДД-2". В рамках проекта планируется увеличить количество действующих постов фиксации нарушений ПДД с 110 до 252 постов. Основной целью станет снижение аварийности на дорогах, фиксация фактов создания искусственных заторов, выезд на полосу общественного транспорта. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации.

В городе уже начала работать программа "Жолак", которая включает в себя установку специализированных камер фиксации ППД на общественный транспорт, данные с которых будут напрямую поступать в процессинговый центр УАП ДВД.

Кроме того, в акимате прокомментировали решение по снижению скоростного режима на Аль-Фараби, Саина и Восточной объездной дороге.

"По опросу, проведенному ОЭСР (OESD 2002; OESD 2006-1) среди практиков, работающих в области дорожной безопасности, превышение скорости является основным риском дорожной безопасности. Обеспечение более безопасного скоростного режима определено первоочередной мерой, направленной на решение выявленных в ходе опроса проблем. Успешно внедренная мера по снижению средней скорости позволила значительно снизить уровень травматизма и смертности в таких городах, как Сидней, Мадрид, Нью-Йорк, Лондон, Минск и многих других. Так же ограничение скорости планируется внедрить во многих крупных городах Европы и Азии", - говорится в ответе на запрос.

Также отмечается, что из-за низкой пропускной способности городских дорог в часы пик, ужесточение скоростного режима не приведет к существенным изменениям времени в пути.

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