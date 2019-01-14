Около 40 тысяч работников выведены из "тени" в Казахстане

Более 10 тыс. работодателей легализовали трудовые отношения с работниками в 2018 году.

Итоги акции "Заключите трудовой договор" за 2018 год по наиболее подверженным нелегальным трудовым отношениям отраслям экономики подвели в министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание уделили трудовым взаимоотношениям с сферах сельского хозяйства, торговли, общепита.

"По итогам проведенной работы по республике более 10 тыс. работодателей легализовали трудовые отношения с работниками, заключив более 37,9 тыс. трудовых договоров. Принятые меры позволили обеспечить социальную стабильность в предприятиях республики",- сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2019 году для снижения уровня производственного травматизма (коэффициента несчастных случаев на 1000 чел. до 0,27 %) в Казахстане будет принята Комплексная дорожная карта по снижению травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда на 2019-2021 годы, а также проведена информационная компания под эгидой "Года охраны труда".

"С целью недопущения трудовых конфликтов будут разработаны дополнительные инструменты в рамках реализации утвержденного Правительством РК Комплексного плана по предупреждению и разрешению социально-трудовых конфликтов. Во исполнение поручения Президента Казахстана будет проведена работа по повышению размера заработной платы низкооплачиваемым работникам",– рассказали в министерстве.

Помимо этого, ведомство проводит профилактический контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан на предприятиях страны и реализовало Дорожную карту по цифровизации в сфере регулирования трудовых отношений, включая введение электронных трудовых договоров.

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