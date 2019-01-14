Из них 4 детей.

За прошедшие выходные по республике 10 человек отравились угарным газом, из них 4 детей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

13 января 2018 года в частном жилом доме станции Жаланашколь Алакольского района Алматинской области из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получили отравления угарным газом и госпитализированы в больницу две женщины 1971 и 1995 годов рождения и трое детей 2014, 2015 и 2017 годов рождения.

13 января 2018 года в поселке Доссор Макатского района Атырауской области в частном жилом доме из-за неисправности печного отопления на природном газе получил отравление угарным газом и госпитализирован в больницу мужчина 1964 года рождения.

12 января 2018 года в г. Актобе в дачном жилом доме участка №66 садоводческого коллектива «АЗФ-4» из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получили отравление угарным газом и госпитализированы в больницу подростки 2002 и 2004 годов рождения.

12 января 2018 года в селе Маркаколь Курчумского района Восточно-Казахстанской области в частном жилом доме из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получила отравление угарным газом и госпитализирована в больницу женщина 1951 года рождения.

12 января 2018 года в г. Семей в жилом доме дачного общества «Мурат» из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получил отравление угарным газом и госпитализирован в больницу мужчина 1955 года рождения.

В целях предотвращения отравлений угарным и природным газом, обеспечения сохранности личного имущества граждан, усиления мер пожарной безопасности, с начала отопительного периода сотрудниками ДЧС проводится профилактическая работа в жилом секторе. Поэтому призываем население соблюдать правила эксплуатации отопительных печей, нарушение которых может привести к необратимым последствиям, к таким как отравление угарным газом.

При эксплуатации печного отопления не допускается:

1) оставлять без присмотра топящиеся печи;

2) размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

3) применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

4) применять в качестве топлива горючие вещества (твердые, жидкие, газообразные), не предусмотренные инструкциями по эксплуатации печей;

5) топить печи в помещениях во время проведения в них мероприятий с массовым пребыванием людей;

6) топить печи сверх установленного инструкциями по эксплуатации времени;

7) сушить горючие вещества и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов.

Зола и шлак, содержащие раскаленные и тлеющие материалы, после выгребания из топок должны быть удалены в специально отведенное для них место, исключающее возможность возникновения пожара и пролиты водой.

Не допускается размещать горючие вещества, материалы, изделия и оборудование на расстоянии менее 1,25 м до топочных отверстий печей и менее 0,7 м до остальных нагретых частей печей.

Дымовые трубы котельных установок, работающих на твердом топливе, должны быть оборудованы искрогасителями и очищаться от сажи в соответствии с требованиями настоящего раздела.

Топливо (уголь) должно храниться в специально приспособленных для этого помещениях или на специально выделенных площадках, расположенных не ближе 8 м от сгораемых строений.

Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей и систем должны очищаться от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона не реже:

1) одного раза в три месяца – для отопительных печей;

2) одного раза в два месяца – для печей и очагов непрерывного действия.

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