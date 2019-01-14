Где в Алматы и области пройдут крещенские купания

19 января – православный праздник Святого Богоявления, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

В ночь с 18 на 19 января в Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алматы будет совершена праздничная Божественная Литургия, по окончании которой состоится чин Великого освящения воды. Богослужение возглавит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает Zakon.kz.

В крещенские праздники все желающие смогут совершить погружение в "иордань" – источник с освященной водой – в следующих храма Алматы и Алматинской области:

Никольский собор (на ул. Байтурсынова)

18 января с 11:30 до 18:00

19 января с 07:00 до 18:00

Иверско-Серафимовский женский монастырь (ул. Латифа Хамиди, 30)

18 января с 20:00 до 19 января 20:00 (сутки)

Собор в честь Рождества Христова (поселок Акбулак ул. Асфальтная, 1-а)

18 января с 12:00 до 00:00

19 января с 00:00 до 19:00

Богоявленский храм (ул. Садовникова, 196)

18 января с 23:00 до 01:00

19 января с 10:30 до 14:00

Храм во имя великомученицы Параскевы Пятницы (ул. Жансугурова, 500-в)

19 января с 01:00 до 18:00

Крестовоздвиженский приход (микрорайон Карасу, ул. Высоковольтная, 37-Б)

18 января с 10:00 до 15:00

19 января с 01:30 до 22:00

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (микрорайон Первомайский, ул. Центральная, 86)

В ночь с 18 на 19 января с 02:30 до 23:00

Покро-Всехсвятский храм (ул. Юных пионеров, 85)

В ночь с 18 на 19 января 00:00 до 21:00

Храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" (Алматинская область, поселок Космос, Кайнарский сельский округ, Талгарский район)

В ночь с 18 на 19 января в 00:00 до 00:00 следующего дня (сутки)

Храм в честь Покрова Божией Матери (Алматинская область, город Иссык, ул. Токатаева, 155)

19 января с 11:00 до 22:00

Никольский храм (Алматинская область, г. Талгар, ул. Гагарина, 68)

19 января с 11:00 до 20:00

Приход во имя святых мучеников Адриана и Наталии (Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр, ул. Ажимуратова, 1)

19 января с 12:00 до 23:00

Казанский храм (Алматинская область, с. Узын-Агаш, ул. Сатпаева, 90)

18 января с 19:00 до вечера следующего дня

Михаило-Архангельский собор (Алматинская область, г. Каскелен, ул. Карасай батыра, 30)

В ночь с 18 на 19 января в 00:00 и в течение всего дня

Иверский храм (Алматинская область, пос. Боралдай, ул. Курчатова,13)

19 января с 05:00 до 23:00

Храм во имя святого преподобного Серафима Саровского (Алматинская область, поселок Чапаево, ул. Мира, 24)

19 января с 10:30 до 21:00

Никольский храм (Алматинская область, Илийский район, с. Междуреченск, ул. Школьная, 15)

19 января с 11:00 до 19:00

Приход во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского (Алматинская область, поселок Жетыген, ул. Железнодорожная).

Погружение в иордань будет организовано Иоанновским храмом на южном побережье Капчагайского водохранилища, где располагается база отдыха "Солнечный берег".

19 января с 00:00 до 02:00

19 января с 13:00 до 14:00

Благовещенский храм (Алматинская область, поселок Алатау, ИЯФ западнее ул. Ибрагимова).

19 января с 02:00 до вечера

Собор во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Шевченко, 100).

19 января с 02:00 до вечера

Храм во имя святого архангела Гавриила (Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Пушкина, 211А).

19 января с 02:00 до вечера

Храм в честь Абалацкой иконы Божией Матери "Знамение" (Алматинская область, Ескельдинский район, поселок Карабулак, ул. Оразбекова, 3).

19 января с 02:00 до вечера

В столице Казахстана – Астане - крещенские купания будут проходить на реке Ишим, в районе городского парка 18 января с 11:00 до позднего вечера 19 января.

19 января – праздник Святого Богоявления, Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Праздник Крещения также называется праздником Богоявления – так как в этот день Бог явил себя явственно миру в Трех Лицах Своего Божества: Бог Сын – Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой снизошел на Него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа голосом с неба.

Когда приблизилось время общественного служения Спасителя, Бог повелел пророку Иоанну Предтече, жившему в пустыне, выступить со всенародной проповедью покаяния. Откликнувшихся на этот призыв он крестил в реке Иордан "крещением покаяния для прощения грехов". Это не было еще благодатное христианское крещение, а лишь символическое погружение в воду, в знак начала новой праведной жизни.

Богоявлению предшествует день строгого поста – крещенский сочельник (18 января). По окончании Литургии совершается чин Великого освящения воды. Еще раз чин Великого водоосвящения повторяется в сам день праздника по окончании Литургии. Там, где есть источники и водоемы, водоосвящение совершается под открытым небом. Духовенство и верующие из близлежащего храма торжественным крестным ходом идут к месту освящения, которое называется "иордань". Купание в освященной воде, в "иордани" является не обязанностью, а лишь благочестивой традицией. Погружаться в "иордань" можно лишь с благоговением и молитвой.

Вода, освященная в крещенский сочельник и в сам праздник Богоявления, обладает одинаковыми чудодейственными свойствами и называется ВЕЛИКОЙ АГИАСМОЙ, то есть великой святыней. Церковь освящает воду для того, чтобы возвратить ей первозданную чистоту, низвести на нее благодать Божию и благословение Небесное, к освящению и исцелению души и тела каждого, кто с благоговением пользуется этой святыней, к прогнанию козней всех видимых и невидимых врагов и ко всякому благу для людей. Святой водой окропляются жилища и рабочие места, одежда и продукты питания. Крещенскую воду принято употреблять натощак после прочтения утренних молитв с особым благоговением.

Хранить святую воду необходимо в чистом месте и в чистой закрытой посуде, как и подобает великой святыне.

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