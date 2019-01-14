Суд присяжных оправдал подозреваемого в изнасиловании и убийстве выпускницы

Заслушав доводы обвинения и защиты присяжные вынесли вердикт о невиновности Асхата Темирбаева и он был освобожден из под стражи в зале суда.

В Уральске суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве девочки-подростка, передает Zakon.kz со ссылкой на УН.

Обвиняемый ранее судимый 20-летний мужчина обвинялся в жестоком изнасиловании несовершеннолетней и в ее убийстве. Он был освобожден из под стражи в зале суда, после того как присяжные огласили свой вердикт о его невиновности.

Речь идет об убийстве, которое произошло 28 июля 2018 года в поселке Дарьинск Зеленовского района. Тогда в центре поселка в зарослях бурьяна был обнаружен труп 17-летней Даны Утегалиевой, со следами насильственной смерти. Последующая экспертиза трупа показала, что девушка перед смертью подверглась сексуальному насилию в извращенной форме.

По подозрению в совершении этого преступления в тот же день был задержан и позже взят под стражу Асхат Темирбаев, 1998 года рождения. Как установило следствие, в ночь с 28 на 29 июля Дана Утегалиева вышла из дома, после того как ей на сотовый телефон позвонила подруга, которая позвала ее погулять по поселку. В ходе прогулки к ним присоединился Асхат Темирбаев, который примерно в 3 часа ночи вызвался проводить Дану домой. Он оказался последним, кто видел девушку живой.

Сразу после задержания Асхат Темирбаев признался в совершении преступления и даже показал место убийства. В частности, он сообщил следствию, что в ночь убийства он встретил Дану с ее подругами, которые сидели в школьном дворе. Позже он вызвался проводить ее домой и увел ее в уединенное место, где стал приставать к ней для интимной связи. После того как она ответила ему категоричным отказом, Асхат Темирбаев, по версии следствия, несколько раз ударил ее по лицу и повалил на землю. После чего он изнасиловал девушку, а после того как она сказала, что сообщит об этом в полицию, молодой человек задушил ее и ушел домой прихватив ее смартфон.

Позже во время следствия, Асхат Темирбаев отказался от этих показаний. В суде он заявил, что между ним и Даной Утегалиевой состоялся половой акт, но с согласия девушки и в другом месте. Подсудимый заявил, что не знает кто мог убить девушку, а первичные признательные показания дал под давлением сотрудников полиции.

— Есть несколько доказательств вины Темирбаева. Во-первых, это его признательные показания, которые он дал сразу же после задержания. Во-вторых, это результаты экспертизы, которые показали, что сперма изъятая с одежды и тела убитой, с высокой степенью вероятности принадлежат ему. И третье доказательство – это анализ частиц почвы обнаруженная на одежде подозреваемого и убитой характерна для места, где произошло убийство, а не того места, где по словам Темирбаева у него, якобы по обоюдному согласию, был интимный контакт с убитой, — сказал адвокат Упагали Байбулатов, представляющий интересы потерпевшей стороны – родителей убитой Даны.

Кроме того, потерпевшая сторона указывает еще на одну улику – пропавший сотовый телефон марки IPhone SE, который принадлежал Дане Утегалиевой, был обнаружен на второй день после убийства рядом с домом, в котором ночевал Асхат Утегалиев в ночь убийства.

Сам Асхат Темирбаев был ранее судим. В марте 2017 года он был приговорен к 1,5 годам лишения свободы за то, что жестоко избил школьного сторожа. Позже он попал под амнистию.

Оправдательный приговор в отношении Асхата Темирбаева был оглашен в уголовном суде в Уралське в минувшую пятницу. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как рассматривалось дело о сексуальном преступлении в отношении несовершеннолетней и в ходе суда оглашались данные, которые относятся к тайне частной жизни. Заслушав доводы обвинения и защиты присяжные вынесли вердикт о невиновности Асхата Темирбаева и он был освобожден из под стражи в зале суда.

— Мы возмущены и категорически не согласны с тем, что убийцу нашей дочери оправдали. Это не правосудие. Мы обжалуем приговор и будем добиваться, чтобы виновный понес наказание. Я не могу просто так смириться с убийством моего ребенка, — сказал отец Даны Ербол Утегалиев.

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