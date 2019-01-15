Хозяева элитных квартир уклоняются от уплаты налогов в Алматы

Только в одном жилом комплексе выявлено 12 таких случаев.

Управление государственных доходов по Медеускому району Алматы проводит работу по привлечению к уплате налогов лиц, предоставляющих в аренду квартиры и дома, сообщает Zakon.kz.

По данным налоговиков, только в одном элитном жилом комплексе "Ренессанс", расположенном в престижном микрорайоне, выявлено 12 квартир, хозяева которых незаконно предоставляют в аренду свои квартиры. Основная часть арендаторов являются иностранными гражданами.

"Ежемесячная сумма аренды однокомнатной квартиры в данном жилом комплексе составляет 150 тыс. тенге, двухкомнатная – 200-250 тыс. тенге, трехкомнатная 350-550 тыс. тенге, четырехкомнатная – 550-800 тыс.тенге. Суточная аренда составляет 15-30 тыс. тенге в зависимости от комнат. Несмотря на доходность и посещаемость клиентами, хозяева указанных квартир не состоят на учете в качестве индивидуальных предпринимателей и не производят уплату налогов.",- сообщили в УГД по Медеускому району Алматы.

Хозяевам квартир предоставили недельный срок для самостоятельного устранения нарушений путем регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или предоставления отчетности с отражением фактических доходов.

В противном случае налоги и другие обязательные платежи в бюджет будут взыскиваться со штрафными санкциями.

"Квартиры и дома предоставляются в аренду через объявления в интернете, соответственно, выявление лиц, незаконно предоставляющих в аренду имущества, не составляет особого труда. Кроме того, отрабатываются сведения, полученные из КСК и миграционной службы, а также анализ лиц, владеющих несколько квартир. С 1 февраля текущего года совместно с местной полицейской службой будет проверятся квартиры, где имеются временные прописки",- сообщили в УГД.

Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, достаточно обратиться в ЦОН с удостоверением личности, платить за это не нужно.

Cумма налога сейчас составляет всего 1% полученного от сдачи квартиры или дома в аренду дохода .

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!