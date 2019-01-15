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В Усть-Каменогорске пропал ребенок по пути в поликлинику

13-летнего подростка ищут уже больше суток.

Фото : Facebook/@Сергей Васильев15 января 2019, 12:09

Больше суток в Усть-Каменогорске продолжаются поиски восьмиклассника Артема Григорьева. Мальчик вышел в поликлинику и пропал, сообщает Zakon.kz.

Листовку с объявлением о пропаже мальчика разместили в соцсетях. Полиция ориентировала весь личный состав на поиск ребенка. Артём Григорьев, ученик восьмого класса, не был дома с утра 14 января. Поздно вечером родители обратились в полицию.

Помощь в поиске ребёнка оказывают и волонтёры. Любую информацию о местонахождении Артема родители просят сообщить по номеру: 8 777 411 02 78.


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