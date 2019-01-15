Комитет по контролю качества и безопасности товаров будет создан в Минздраве РК

Организационные мероприятия по созданию комитета и его территориальных подразделений будут завершены в апреле этого года.

На заседании правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов проинформировал, что при ведомстве создадут Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг, передает корреспондент Zakon.kz.

"В соответствии с поручением главы государства в Послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года разработаны предложения по созданию Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. В связи с этим при Минздраве РК будет создан Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг", - сообщил Биртанов.

Комитет будет наделен несколькими функциями.

"По контролю качества и безопасности товаров и услуг, оказывающих влияние на здоровье человека; качества медицинских услуг; в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, включая контроль за соблюдением предельных розничных цен в аптеках; в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Организационные мероприятия по созданию комитета и его территориальных подразделений будут завершены в апреле 2019 года", - добавил Биртанов.

В то же время глава ведомства проинформировал, что в течение четырех лет наблюдается тенденция снижения общего количества несоответствующей продукции на потребительском рынке.

"Так, за период с 2015 - 2018 годы процент снижения составил с 26 % до 14,1%. В рамках ежемесячного мониторинга безопасности продукции в 2018 году закупом было охвачено порядка 70 тысяч проб продукции, из общего числа которых по итогам лабораторной экспертизы 9 740 не отвечают требованиям технических регламентов, из них по несоблюдению производителями правил маркировки - 69 %, несоответствию показателей безопасности - 23,5 %, а также несоответствию по физико-химическим показателям -7,2 %", - отметил министр.

Так, по его словам, выявлена фальсифицикация в 99 пробах молочных продуктов по содержанию растительного жира и 143 пробах колбасных изделий по содержанию ДНК - свиньи.

"В целом, по итогам мониторинга безопасности продукции, основной объем несоответствующей продукции - 66% приходится на импортную, а 34 % приходится на продукцию отечественных производителей. Для устранения выявленных нарушений выдано более 2 тысяч предписаний, а в 2017 году - 1166, возбуждено 877 дел об административных правонарушениях (в 2017 году - 415), вынесено 193 постановлений суда (в 2017 году - 116). Снято с реализации и уничтожено более 22 тонн опасной продукции (в 2017 году - 20,5 тонн). Наложено штрафов на общую сумму более 70 млн. тенге, в 2017 году - 44,3 млн тенге", - уточнил Биртанов.

Также Комитетом охраны общественного здоровья Министерства, в МСХ РК были направлены материалы в отношении 18 производителей продукции Российской Федерации и Республики Беларусь, по которым приняты ветеринарно - санитарные меры, в том числе усиленный лабораторный контроль.

"Направлено 30 уведомлений в уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС касательно выявленной несоответствующей продукции для принятии ими соответствующих мер. Вместе с тем анализ мониторинга безопасности продукции показал, что превалирующая часть продукции, не соответствующая показателям безопасности и качества, ввозится в страну с документами соответствия, выданных с грубыми нарушениями. Так, в течение года министерством выявлено порядка 6,2 тысяч "серых сертификатов", из них 3,5 тысяч выданных органами по подтверждению соответствия Российской Федерации, 2,7 тысяч Республики Казахстан", - сказал глава Минздрава.

Наряду с этим, по его данным, по итогам камерального контроля по решению суда приостановлена деятельность 47 участников внешней экономической деятельности, также министерством инициировано постановление Правительства РК о запрете ввоза детских игрушек в режиме условного выпуска, вступивший в силу с августа 2018 года. В общем, объем ввозимых товаров в режиме условного выпуска сократился с 47 до 8,6 %.

Оксана Скибан, Астана

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