Пенсионные взносы за фрилансеров будут платить налоговые агенты

Если договор ГПХ заключен с физическим лицом, не являющимся налоговым агентом, то уплата ОПВ становится правом, а не обязанностью фрилансеров.

С 8 января 2019 года вступили в силу изменения в закон РК "О пенсионном обеспечении в РК". Теперь уплату ОПВ за физических лиц, занимающихся оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), в том числе фрилансерам, будут осуществлять налоговые агенты: юридические лица, индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой. Об этом сообщили в ДГД Алматы, передает Zakon.kz.

"Кроме того, лица, совмещающие трудовую деятельность по трудовому договору и выполняющие работы/услуги по договорам ГПХ, освобождены от обязательств по уплате ОПВ с доходов по договорам ГПХ", - сообщили в ведомстве.

Иными словами, если договор ГПХ заключен с физическим лицом, не являющимся налоговым агентом, то уплата ОПВ становится правом, а не обязанностью фрилансеров. В таких случаях, физическое лицо может самостоятельно отчислять ОПВ в свою пользу.

При этом размер взноса должен составлять 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы (МРЗП) и не выше 10% от 50-кратного МРЗП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

При этом максимальный совокупный годовой доход, принимаемый для исчисления ОПВ, не должен превышать двенадцати размеров 50-кратного МРЗП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. То есть, если совокупный годовой доход в 2019 году превышает сумму 25 500 000 тенге, то доход, получаемый выше этой суммы, освобождается от уплаты ОПВ.

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