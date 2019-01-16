За развращение внучки дедушка отправится за решётку

Ему назначили 17 лет лишения свободы.

Мужчину обвинили в развращении собственной 8-летней внучки. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

На скамье подсудимых - 66-летний пенсионер из Астаны. Прошлым летом дедушка часто оставался со своей внучкой дома один. Мужчина насильно заставлял ребенка смотреть кино для взрослых, а после произошло ужасное - он начал приставать к ней. О странных "кинопоказах" и "действиях" со стороны близкого родственника девочка рассказала родителям.

Хоть мать девочки и простила своего свекра, мольбы о пощаде в суде не помогли. Собранных за полгода улик оказалось достаточно, чтобы пожилого мужчину осудили по статье "За развращение малолетних" и вынесли суровый приговор.

- Назначить 17 лет лишения свободы. Срок наказания исчислять со дня заключения, а именно с 11 августа 2018 года, - объявил приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Кажымукан Мекемтас.

По мнению психологов, дети, пережившие подобное, могут вырасти и превратиться в страдающих взрослых. А все случившееся может остаться травмой на всю жизнь.

- Нужно было заметить, может быть, какие-то игры дедушки с ребенком, пусть даже какие-то прикосновения, пристальные взгляды. Разные могут быть проявления, на которые должны обратить внимание родители. Если человек осознает сам, что он испытывает нездоровый интерес, он может сам обратиться к врачу-психиатру, и тот сможет ему медикаментозно помочь. По крайней мере, подавить сексуальное желание, - рассказала психолог Каламкас Канапиева.

По мнению общественных деятелей, после того, как такие преступники отбывают наказание и выходят на свободу, никаких гарантий на то, что подобное не случится вновь, нет.

- Я не думаю, что наша исправительная система в том состоянии, в котором она есть, да и в мире, в принципе, способна исправить человека. Когда он выходит на свободу, его вина-то считается искупленной. Есть только надежда, что человек больше не пойдет на такое преступление, но как это гарантировать, я думаю, не может сказать никто, - сказала общественный деятель Аружан Саин.

Помимо солидного тюремного срока, пенсионеру придется выплатить около 80 тысяч тенге в фонд компенсации потерпевшим, а также около 1 млн тенге на возмещение процессуальных издержек. Мужчина в принудительном порядке пройдет амбулаторно курс лечения у психолога. Свой срок он будет отбывать в учреждении максимальной безопасности".

Мария Парфенова.

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