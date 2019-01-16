Мать призналась, что избила учителя своего ребенка

За свой поступок женщина попросила прощения у учителя.

В поселке Отеген Батыр Алматинской области прошло очередное судебное заседание по резонансному делу. Подсудимая озвучила свою версию произошедшего и объяснила почему напала на педагога, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Эта история почти год назад шокировала всех. Теперь и взрослые и дети следят за ходом судебного процесса. Сегодня свои действия пыталась объяснить мама школьника. По словам подсудимой, сын неоднократно говорил ей о том, что в школе над ним издеваются учителя и сверстники. Женщина отметила, что когда дело касалось детей, она не вмешивалась. Но после того, как ребенок пришел со школы с расцарапанной шеей и сказал, что это сделала преподаватель биологии, мать решила поговорить с учителем. Но в какой-то момент потеряла над собой контроль.

- Я расстегнула куртку, повернула ребенка к ней, шею начала показывать. Она махнула мне вот так рукой: "Ничего такого страшного. Не умер же, не до смерти. И вот тут, в это время я поцарапала ей руку и ударила ее, это было после вот этих слов. Я ее ударила по щеке, - рассказала подсудимая.

За свой поступок женщина попросила прощения у учителя. Но педагог утверждает, что к ученику никогда не прикасалась, а вот его мать ударила ее не один раз. После встречи с родительницей преподаватель биологии попала на больничную койку с сотрясением головного мозга и разрывом барабанной перепонки.

ГУЛЬЗИРА БАЙДИЛЬДАЕВА - ПОТЕРПЕВШАЯ:

- Кинулась на меня и ударила рукой по лицу. Я упала на пол, стукнувшись затылочной частью головы. После чего я почувствовала, что у меня вырывают волосы, поднимают меня с пола и дальше продолжают меня избивать, - рассказала потерпевшая Гульзира Байдильдаева.

Полностью восстановить здоровье учительнице до сих пор не удалось. Впереди еще операция по протезированию слуховых косточек и длительный курс реабилитации. В связи с чем представитель педагога подготовила иск о возмещении морального и материального вреда.

- 3 млн за моральный вред и 1 млн 629 тысяч за фактически понесенные затраты. Сумма заявленного иска несоизмеримо мала, по сравнению с тем фактическим вредом, который получила Байдильдаева, - отметила представитель пострадавшей Маржан Аспандиярова.

Следующее судебное заседание состоится в четверг. На этот день судья назначил прения сторон и вполне возможно, что после этого в деле будет поставлена точка.

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