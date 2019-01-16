Осужденной за вымогательство трансгендеру грозит новый срок

Викторию Берходжаеву обвиняют в нападении на сотрудника колонии, где она отбывает наказание.

Виктории Берходжаевой, приговоренной к семи годам лишения свободы за вымогательство, грозит новый срок, передает Zakon.kz.

В марте 2017 года был вынесен приговор по факту вымогательства в отношении трансгендера Виктории Берходжаевой.

Как стало известно от пресс-службы Алматинского областного суда, сейчас осужденная снова попала под следствие. Теперь уже по статье 429 ч. 2 УК РК - Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Дело поступило в Илийский районный суд.

История о том, что в Алматы судятся два трансгендера всколыхнула общественность осенью 2016 года. Один бывший мужчина написал заявление в полицию на другого бывшего мужчину по факту вымогательства. История взаимоотношений подсудимой и потерпевшей достаточно сложная. Они познакомились у хирурга, где проводили операции по смене пола. Между девушками-трансгендерами завязалась дружба, которая "треснула" из-за некоего мужчины, который якобы оказывал покровительство одной из фигуранток дела, он оказался их общим знакомым. Подсудимая Виктория Берходжаева сначала собиралась вымогать деньги у него, так как тот женат. Затем переключилась на свою знакомую. Она вымогала с нее крупную сумму в обмен на молчание о том, что когда-то та была мужчиной.

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