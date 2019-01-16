Названы самые часто совершаемые в Казахстане уголовные правонарушения

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в 2018 году составила 68,4%.

Число зарегистрированных в ЕРДР уголовных правонарушений снизилось на 7,6% по сравнению с прошлым годом, сообщает Zakon.kz.

О снижении количества уголовных правонарушений в 2018 году по сравнению с 2017-м говорят данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.

За 2018 год в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) зарегистрировано 292286 уголовных правонарушений. Из них 263138 преступлений, 29148 уголовных проступков.

"Из общего количества досудебных расследований 1835 начаты по фактам совершенных особо тяжких преступлений, 19462 по факту совершения тяжких преступлений, 206309 по факту совершения преступлений средней тяжести и 35532 по факту совершения преступлений небольшой тяжести. По 772 уголовным правонарушениям вынесено постановление о применении приказного производства, из них 769 окончено (768 – направлено в суд, 1 прекращено по нереабилитирующим основаниям)", – сообщает Комитет.

Число попыток совершения суицидов в 2018 году по опубликованным данным составило 4234, совершенных фактов суицида 3542. Чаще всего суицид совершают мужчины (2804, из них 120 несовершеннолетними). Для сравнения, в 2017 году число попыток суицида составило 3538, совершенных фактов суицида 3644.

Вспоминая 2017 год, можно добавить, что в ЕРДР было зарегистрировано 316418 уголовных правонарушений. При этом, тогда число преступлений составило 285755, а уголовных проступков– 30663. Сравнивая данные 2018 и 2017 годов заметно, что по преступлениям снижение составило 7,9%, по уголовным проступкам 4,9%, а в целом снижение количества уголовных правонарушений составило 7,6%

"Снижение в 2018 году произошло по особо тяжким преступлениям на 14% (1835 против 2134 в 2017 году), тяжким на 19,8% (19462 против 24278), средней тяжести на 6,1% (206309 против 219772) и небольшой тяжести на 10,2% (35532 против 39571). Также снижение наблюдается по кражам на 6,7% (180175 против 193154), по разбоям на 15,7% (580 против 688), грабежам на 14,6% (8091 против 9469) и хулиганствам на 23,2% (7958 против 10356), по причинению тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть на 6,2% (451 против 481)", – отмечают в ведомстве.

Но есть и не самые позитивные тренды.

"Несмотря на снижение преступлений, наблюдается рост по убийствам на 0,1% (943 против 942), по покушению на убийство на 14,3% (120 против 105), вымогательствам на 2,8% (483 против 470), мошенничествам на 6,6% (29282 против 27467). На 0,9% (105596 против 104688) возросло количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на 1,2% (54492 против 55131) снизилась уличная преступность", - констатировали в ведомстве.

Больше всего досудебных расследований, по данным Комитета, начато в Алматы (62678), Астане (25159), Шымкенте (16142), Алматинской (27678), Восточно-Казахстанской (23001), Карагандинской (21029), Костанайской (16479), Актюбинской (14649) и Акмолинской (12549) областях.

97,1% досудебных расследований начато органами МВД – 283925, среди других органов, проводивших досудебные расследования– Комитет госдоходов Министерства финансов РК, антикоррупционная служба АДГСиПК, прокуратура, КНБ. досудебных расследований.

"На 10,2% меньше, чем в 2017 году, окончено расследований уголовных правонарушений (127881 против 142378), путем направления в суд снижение на 11,9% (65004 против 73794), либо прекращения по нереабилитирующим основаниям снижение на 8,3% (62877 против 68584). Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в 2018 году составила 68,4% против 70% за 2017 год. Из них раскрыто особо тяжких преступлений 87,4% против 92,1%, тяжких преступлений – 66,6% против 68,1%", – сообщили в ведомстве.

Согласно данным статистического отчета формы 1-Е "О работе органов уголовного преследования" за 2018 год в производстве органов уголовного преследования находилось 588 864 дел (за 2017 год – 657 087).

"Приняты 930 решений о возвращении прокурорами 886 уголовных дел на дополнительное расследование (за 2017г. – 867), снижение на 7,3%. Количество лиц, чьи конституционные права нарушены, составило - 530 (за 2017 год – 361), рост на 46,8%, из них число лиц, в отношении которых уголовные дела либо уголовное преследование прекращены по реабилитирующим основаниям – 384, по предварительным данным оправдано судом - 146 лиц. Анализируя статистику за 2018 год, необходимо в 2019 году обратить внимание на следующие критические показатели статистического отчета формы 1-Е. Так за 2018 год наблюдается увеличение фактов нарушенных конституционных прав граждан в уголовном процессе на 46,8%", – гласит справка Комитета.

Также с начала 2018 года в ряде областей по мере их технической готовности запущен модуль "Электронное уголовное дело".

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!