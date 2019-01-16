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20 лет лишения свободы попросили для подсудимых по делу Дениса Тена

По словам прокурора, вина подсудимых полностью доказана.

Фото : Mir24.tv16 января 2019, 11:10

В Алматы прошли прения сторон по делу об убийстве Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

Прокурор Куандык Досов запросил до 20 лет лишения свободы для подсудимых.

"Прошу признать виновным Армана Кудайбергенова и назначить ему по совокупности 20 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Прошу признать виновным Нуралы Киясова и назначить ему по совокупности 20 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Прошу признать виновной Жанар Толыбаеву и назначить ей по совокупности 4 года лишения свободы", - запросил прокурор.

По словам Куандыка Досова, в ходе разбирательств вина подсудимых была полностью доказана.

Арман Кудайбергенов обвиняется по статьям "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия", "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Нуралы Киясов обвиняется по статьям "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия", "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Жанар Толыбаева по статьям "Кража по предварительному сговору" и "Недонесение о преступлении".

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