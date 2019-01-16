Почти 70 килограмм медикаментов пытался пронести через границу казахстанец
Владелец груза будет привлечен к административной ответственности.
Фото : пресс-служба ПС КНБ РК.16 января 2019, 11:17
На границе с КНР задержан молодой казахстанец, пытавшийся незаконным путем провезти китайские медикаменты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Как сообщили в ведомстве, 15 января 2019 года в подразделении пограничного контроля "МЦПС "Хоргос", расположенного на участке отряда пограничного контроля "Хоргос", был задержан 21-летний казахстанский гражданин.
"Данный гражданин, следовавший в пешем порядке из МЦПС в Республику Казахстан, пытался незаконным путем провезти через границу четыре коробки медикаментов китайского производства общим весом 68,5 кг. Задержанный груз передан по акту сотрудникам таможенного поста "Алтынколь", – сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК.
Проводится разбирательство, владелец груза будет привлечен к административной ответственности.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4954067-c1e7f17df260678a9a0e101565cc7a1f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...