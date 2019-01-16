Около 2,5 тысяч преступников разыскивает Казахстан по всему миру

Около 1,5 тысяч человек находятся в международном розыске, порядка 1 тысячи - в межгосударственном.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК заместитель генерального прокурора Андрей Лукин проинформировал, сколько у Казахстана находится людей в международном и межгосударственном розыске, передает корреспондент Zakon.kz.

"Всего у нас находится 1499 человек в международном розыске и 1026 межгосударственном розыске. В том случае, если нет двусторонних соглашений, то мы руководствуемся на условиях взаимности", - сказал Лукин при обсуждении законопроекта "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о выдаче лиц".

При этом Лукин добавил, что подобная практика широко применяется со многими странами, в том числе европейскими. К примеру, с Германией, где только в прошлом году их сторона выдала казахстанской трех человек.

"Также мы руководствуемся и соответствующими конвенциями, в частности Минской конвенцией", - уточнил заместитель Генпрокурора.

Оксана Скибан, Астана

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