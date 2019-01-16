"Ак жол" обвинила Минфин в лоббировании крупного бизнеса при госзакупках

Малые и средние предприятия практически лишаются каких-либо шансов на конкуренцию с крупным бизнесом - Казбекова.

Фракция партии "Ак жол" обвинила министерство финансов в лоббировании крупного бизнеса и ущемлении МСБ в системе госзакупок. Депутатский запрос в адрес премьер-министра Б.Сагинтаева зачитала Меруерт Казбекова на пленарном заседании Мажилиса, передает Zakon.kz.

"Так, 29 декабря прошлого года были внесены изменения в приказ министерства финансов "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок". Согласно ранее действовавшим правилам госзакупок, при равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений, победителем признавался участник конкурса, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса. А при равенстве опыта работы нескольких потенциальных поставщиков, имеющих равные условные цены, победителем признавался участник конкурса, заявка на участие в конкурсе которого, поступила ранее заявок на участие в конкурсе других потенциальных поставщиков", - сказала депутат.

Как считают в Ак жоле, такой подход стимулировал здоровую конкуренцию среди предпринимателей,стимулировал их активнее использовать информационные технологии, отслеживать и гибче реагировать на объявления госорганов.

"Однако внесенным 29 декабря изменением в пункт 172 приказа, отныне приоритет в госзакупкахотдается организациям, имеющим больший показатель по сумме уплаченных налогов за четыре предыдущих года, - пояснила Казбекова. - Но ведь и самому далекому от экономики чиновнику должно быть понятно, что тем самым приоритет получают исключительно крупные компании. А малые и средние предприятия практически лишаются каких-либо шансов на конкуренцию с крупным бизнесом".

И вместо того, чтобы защитить малый и средний бизнес от недобросовестной конкуренции и монополизации рынка, чиновники из Минфина узаконили и заведомо оправдали это неравенство.

"И где же тут поддержка МСБ, которую постоянно требует от правительства глава государства? Указанное изменение противоречит и закону "О государственных закупках", где статья 9 прямо указывает, что не допускается устанавливать требования, которые не вытекают непосредственно из необходимости выполнения обязательств по договору. Прямым следствием указанных изменений будет монополизация рынка госзакупок крупными поставщиками и полное вытеснение МСБ из этой сферы", - сказала депутат.

Помимо прочего, продолжилна она, это лишает малых и средних предпринимателей перспектив на развитие и рост. Между тем, именно сектор МСБ, в силу гибкости и динамичности, во всем мире служит источником инноваций и новых стандартов качества продукции.

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