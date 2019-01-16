Образовательные центры по подготовке выпускников к ЕНТ проверят в Казахстане

По ЕНТ до сих пор у нас есть вопросы.

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции проверит деятельность образовательных центров "Достык" и "Лидер", в которых проходят дополнительное обучение ученики старших классов. Об этом на брифинге сообщил директор Департамента антикоррупционной политики Агентства Данияр Сабирбаев, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"В рамках направления образования проектным офисом будет проведена работа по выработке рекомендации для сокращения коррупционных рисков, возникающих в процессе подготовки выпускников старших классов к ЕНТ и выпускников колледжей к комплексному тестированию абитуриентов. Как вы знаете, в прошлом году агентство сильно муссировало информацию по качеству распределения государственных грантов в колледжах РК. Мы считаем, что МОН РК поменяет в этом году формат и методы поступления абитуриентов и распределения государственных грантов в колледжах. Потому что там достаточно много вопросов и министерство с нами согласно", - сказал Данияр Сабирбаев.

Он также выразил надежду на то, что в этом году система поступления в колледжи будет кардинально изменена.

"Однако по ЕНТ до сих пор у нас есть вопросы. Надеюсь, в этом году мы совместно с министерством эти вопросы снимем. В этой связи проектный офис проанализирует деятельность образовательного центра "Достык" и "Лидер", в которых проходят дополнительное обучение ученики старших классов. Здесь мы хотели бы понять есть ли прямая взаимосвязь между учениками старших классов, которые готовятся в этих учебных заведениях дополнительно и связь между их прохождением и получением высоких баллов на ЕНТ. Таким образом, можно будет определить взаимосвязь между организацией образования и Национальным центром тестирования. Это нужно проанализировать на самом деле", - пояснил Данияр Сабирбаев.

При этом представитель агентства отметил, что важно понимать - сегодня МОН РК реформируют систему ЕНТ.

"Ранее было один раз в год, сейчас четыре раза в год. Теперь у нас вопрос по центрам подготовки к ЕНТ. Что касается в целом по грантам, то деньги распределяются, условно говоря, одному дают на 250 мест, соответственно он заинтересован, чтобы все гранты освоить. Причем качество распределения не заботит. Условно говоря, колледж заинтересован, чтобы распределить, но государство выдает средства не для этого. Государственные гранты должны быть доступны достойным, распределяться честно и открыто", - резюмировал Данияр Сабирбаев.

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