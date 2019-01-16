Призывавших к джихаду охранников судят в Актобе

Подсудимые признали вину частично.

В Актобе судят двух охранников, которые призывали коллег к вооруженному джихаду. По данным следствия, мужчины пропагандировали экстремистские идеи прямо на работе. Причем один из подсудимых ранее уже привлекался к ответственности за подобное преступление, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

30-летний Азамат Баймурзин и 27-летний Куанышбек Жайлаубаев работали сторожами в коттеджном городке на окраине Актобе. Во время дежурств мужчины рассказывали коллегам о радикальном исламе. Ранее судимый за пропаганду терроризма Баймурзин даже выражал сочувствие экстремистам, которых приговорили к пожизненным срокам. Все эти разговоры, как выяснилось, записывали оперативники. Оказывается, оба сторожа долгое время находились под наблюдением спецслужб. Подсудимые признали вину частично.

- Они не признают группу. Им вменяется группа пропаганды терроризма. Но они считают, что это была их разговорная свободная речь. Каждый говорил о своей информации, то есть, независимо друг от друга, - рассказала адвокат Лидия Михайлюк.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!