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Девушка сбросилась с моста в Алматы

Подробности инцидента уточняются.

Фото : Zakon.kz17 января 2019, 00:15

Девушка сбросилась с моста в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись опубликовали в группе "Я очевидец Алматы" в социальной сети ВКонтакте. Согласно подписи к видео, инцидент произошел 16 января в 11:30 утра на надземном переходе, расположенном по улице Момышулы, севернее проспекта Райымбека. По неподтвержденным данным, она еще была жива, когда ее забрала скорая помощь.

Подробности уточняются.

Два года назад подобный случай произошел на этом же самом месте. Тогда плачущая девушка стояла за перилами надземного перехода. Проходившие мимо девушки пытались схватить ее, но не успели. Девушка упала на проезжую часть, где ее переехал автомобиль.


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