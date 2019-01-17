Массовую гибель рыб на Урале назвали экологической катастрофой

Межведомственная комиссия пока не говорит о возможных сроках окончания проверки.

Количество погибшей рыбы в реке Урал растет в геометрической прогрессии. На сегодняшний день цифра превысила отметку в 110 тонн. Некоторые эксперты заявляют об экологической катастрофе. Причина установлена, однако, виновника найти пока не удалось. Заведено 2 уголовных дела. В числе подозреваемых 3 Атырауских предприятия. Но у независимых экспертов есть свое мнение, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

На заводе по выращиванию осетровых с ужасом подсчитывают ущерб. В водоеме ранее обитало более 36 тысяч особей. За четыре неполных недели осталась лишь сотня живых осетров.

"Работа тяжелая, лед более 30 см. Все силы брошены на них. Лед полностью откалывается. Очищается полностью садок и на поверхность поднимается садок. Ведется пересчет. Специальная комиссия считает по потере", - сказал рыбовод Руслан Дусалиев.

О гибели рыбы на Урале стало известно чуть более месяца назад. Работающая на месте межведомственная комиссия выявила причину трагедии.

"Фактором гибели рыб послужило токсическое действие аммиака. Что подтверждается патологоанотомическим вскрытием рыб. Департаментом экологии по Атырауской области в ходе обследования показателей качества воды в реке Урал установлено превышение ПДК по хлоридам", - сообщил руководитель управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Адырбек Искалиев.

Местные полицейские завели два уголовных дела. Возможными виновниками гибели десятков тысяч рыб могут быть четыре предприятия. Проверка одного из них уже окончена. Однако причастно ли оно - а это теплоцентр - к случившемуся, пока неизвестно.

"Есть четыре предприятия, у которых есть разрешение на использование воды в реке. Это "Атырау Су арнасы", "ТЭЦ", заводы по выращиванию рыб "Жайык-Атырау" и "Атырау". Сейчас идут внеплановые проверки данных компаний", - рассказал руководитель отдела областного департамента экологии Жолдаскали Телагисов.

Экологи расценивают данный случай уже как катастрофу. Некоторые из них уверены, что следствие пошло не в том направлении. Их аргумент -предприятия, которые под прицелом проверяющих, вряд ли используют аммиак в своем производстве.

"Это может быть сельскохозяйственное предприятие, которое аммиак использует. Может быть это какое-то химическое предприятие или может быть завод какой-нибудь стоит на берегу Урала. Может это россииский завод туда сплавляет. Надо было с первых дней определить источник", - поделился мнением эколог Мусагали Дуамбеков.

Президент международной академии экологии Мусагали Дуамбеков выразил крайнее недовольство проводимой работой по устранению последствий ЧП. По его словам, найти виновного можно было сразу. А отлов мертвой рыбы – это направление сил не в то русло.

"Сейчас лед начнет таять. И мы будем контролировать, чтобы эта рыба не попала в Каспийское море. Ну это же глупость! Вся болезнь рыбы уже давно в воде. И она уже давно в Каспий дошла! Рыбу, которую прилипла ко льду, мы поймаем, и что она в Каспий не уйдет! Это, вообще, глупость. Как там нормальные люди воспринимают такую информацию?!", - сказал Дуамбеков.

Межведомственная комиссия пока не говорит о возможных сроках окончания проверки. А рыбные заводы у реки Урал надеются на то, что оставшиеся особи переживут катастрофу. Иначе, список признанных банкротами предприятий может, вскоре, пополниться.

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