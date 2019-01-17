Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Правительство Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте

Британский премьер-министр заявила, что выполнит волю народа и осуществит Brexit.

Фото : РИА Новости/Алексей Витвицкий17 января 2019, 01:42

Правительство британского премьера Терезы Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте, спустя день после того, как депутаты отказались поддержать предложенную кабмином сделку по Brexit, передает Life.

В среду вечером в ходе голосования в Палате общин 325 парламентариев выразили поддержку кабинету Мэй, против высказались 306.

15 января Палата общин Великобритании проголосовала против соглашения о выходе из ЕС, предложенного правительством Мэй. Против выступило 432 депутата, 202 — за. Это стало крупнейшим поражением британского правительства за последние 95 лет. После этого лидер британских лейбористов Джереми Корбин объявил о запуске процедуры вотума недоверия премьер-министру.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты